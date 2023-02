Corona urca pe primul loc in Seria Vest a Diviziei A2

Zi perfecta pentru voleibalistele Coronei, care au invins-o cu 3-0 pe CSU Oradea, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". Victoria in fata liderului a facut ca brasovencele sa urce pe prima pozitie a Seriei Vest a Diviziei A2."Am avut oportunitatea sa ne consolidam locul in primele doua pozitii din clasamentul seriei noastre. Am aratat ca ne perfectionam de la un joc la celalalt, rezultatul de astazi ne confirma acest aspect. In setul trei si-au facut aparitia ... citeste toata stirea