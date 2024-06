Corona va ataca Supercupa pe noul patinoar Berceni Arena

In ultima zi de vara calendaristica, pe 31 august, se va desfasura primul meci oficial pe gheata de la Berceni Arena. Campioana CSM Corona Brasov si finalista Cupei, ACSH Gheorgheni, se vor afla fata in fata, in deschiderea stagiunii de hochei 2024-2025. Patinoarul din Sectorul 4 al Capitalei a intrat in linie dreapta cu probele tehnice si a fost desemnat sa gazduiasca primul meci de hochei pe gheata disputat in Bucuresti, dupa o pauza de mai bine de 12 ani."Sunt foarte bucuros ca vom reusi ... citește toată știrea