Corona, victorie cu Vovodina, in CEV CUP

Campioana Corona Brasov, alaturi de Arcada Galati si Rapid Bucuresti au debutat, miercuri, in faza 16-lor CEV Cup. Doar campioana Corona Brasov a obtinut victoria, in timp ce Arcada Galati s-a inclinat in fata detinatoarei Ligii Campionilor, Trentino, iar Rapid a pierdut in deplasarea din Estonia.Corona Brasov s-a impus, pe teren propriu, in fata sarbilor de la Vojvodina Novi Sad, scor 3-1, pe seturi 25-19, 25-21, 23-25, 25-21.Campioana Romaniei a ajuns in 16-le CEV Cup, dupa ce a ratat ... citește toată știrea