Corona, victorie la Craiova, in prima etapa a fazei a doua din Liga I

Corona a castigat primul meci din faza a doua a Ligii I, al doilea esalon masculin al baschetului romanesc. Brasovenii s-au impus cu 100-55 in deplasare la Universitatea Craiova. Formatia Brasovului ocupa, astfel, deja, primul loc al clasamentului in "grupa 1-8" a diviziei secunde, avand doua puncte, la egalitate cu CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea. In prima parte a sezonului, Corona a avut 12 victorii in tot atatea partide, fiind lider al Seriei A din Liga I. "Am inchis prima faza a campionatului, ... citeste toata stirea