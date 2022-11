Corona, victorie la Gheorghieni

Corona Brasov a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, duminica, in deplasare, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga.Radim Valchar a adus victoria oaspetilor, dupa ce "lupii" au deschis scorul prin Chase William Schaber. Daniel Tranca si Christopher Bodo au adus echipa harghiteana in avantaj, dar Samuel Owen Williams a egalat si a trimis meciul in prelungiri.In ... citeste toata stirea