Corona - Voluntari, duminica, in etapa a 11-a a LNBM

Corona Brasov va evolua pe teren propriu in acest weekend. Duminica, in etapa a 11-a din Liga Nationala de Baschet Masculin, baietii lui Ionut Bascoveanu vor primi vizita lui CSO Voluntari. Cu un bilant de 6-4, Corona se afla pe locul patru in clasament, iar ilfovenii, cu 8 victorii si 2 infrangeri, sunt pe pozitia secunda. Partida va incepe la ora 18.00 si va ... citește toată știrea