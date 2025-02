Corona - Zalau, in finala Cupei

La Sala Polivalenta din Piatra Neamt a avut loc faza eliminatorie a Cupei Romaniei la volei masculin, turneu in urma caruia Corona Brasov s-a calificat in premiera in finala competitiei.Primele echipe calificate in sferturile de finala au fost SCMU Craiova (3-0 cu Stiinta Poliehnica Bucuresti), Stiinta Explorari Baia Mare (3-0 cu Universitatea Cluj-Napoc) si Steaua Bucuresti (3-0 cu Unirea Dej).In sferturi, Corona Brasov a eliminat finalista ultimei editii, Steaua Bucuresti, in patru seturi ... citește toată știrea