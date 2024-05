Corvinul va intra in... Europa, pe la Sf. Gheorghe

Corvinul Hunedoara a castigat miercuri seara, la Sibiu, Cupa Romaniei, invingand la lovituri de departajare, scor 3-2, formatia Otelul Galati. Echipa hunedoreana si-a ales stadionul pe care va disputa meciurile de acasa din cupele europene. Formatia hunedoreana a reusit un parcurs senzational in Cupa Romaniei si in urma acestui triumf din finala cu Otelul ar urma sa joace in turul 1 preliminar al Europa League, in cazul in care UEFA le da acceptul. Presedintele Corvinului, Dan Colesniuc, a ... citește toată știrea