Cosac recunoaste regresul tenisului romanesc

Presedintele Federatiei Romane de Tenis a tras un semnal grav de alarma. George Cosac (foto) a fost prezent la AS.ro LIVE, acolo unde a vorbit despre mai multe probleme cu care se confrunta tenisul romanesc. George Cosac a vorbit despre infrastructura tenisului din Romania si sustine ca suntem pe ultimul loc in Europa la acest capitol. Romania nu are in acest moment o arena care sa gazduiasca exclusiv competitii de tenis si nici o baza care sa indeplineasca toate conditiile federatiei ... citește toată știrea