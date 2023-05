Sepsi a reusit sa triumfe din nou in finala Cupei Romaniei, de data asta in fata celor de la 'U' Cluj, 0-0 (5-4 d.l.d.), asta dupa ce au reusit aceeasi performanta anul trecut, in urma unei finale cu FC Voluntari, 2-1. Covasnenii sunt astfel la al treilea trofeu din istoria gruparii. Acestia spera ca in stagiunea viitoare sa aiba performante si mai bune, atat pe plan intern, cat si pe plan extern. Unul dintre cei mai importanti si valorosi jucatori din lotul lui Sepsi, Cosmin Matei (foto), si-a ... citeste toata stirea