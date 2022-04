Cosmin Nedelea castiga toate campionatele nationale de patinaj viteza

Juniorii si seniorii Coronei Brasov de la patinaj viteza si-au masurat fortele cu cei mai buni patinatori ai Romaniei, in Campionatul National de Short Track, desfasurat intre 8 si 10 aprilie. Juniorii A si seniorii au concurat la Miercurea Ciuc, in timp ce restul juniorilor au patinat in modernul patinoar de la Carta.Dupa ce a ocupat primul loc la seniori, Cosmin Nedelea (foto) a reusit performanta unica de a castiga toate Campionatele Romaniei intr-un singur sezon! El a castigat Campionatul ... citeste toata stirea