Cosmin Olaroiu are Arabia la picioare

Cosmin Olaroiu (53 de ani) are Arabia la picioare de cand a ajuns pe banca tehnica a celor de la Sharjah FC. Antrenorul roman l-a inlocuit pe Abdulaziz Al Yassi pe banca tehnica a lui Al Sharjah, iar acesta are parte numai de reusite la echipa sa din Emiratele Arabe Unite. Pe langa faptul ca incaseaza un salariu anual in valoare de cinci milioane de euro, Cosmin Olaroiu a primit un premiu special dupa ultimele reusite ale echipei sale. Sharjah FC este neinvinsa in cele trei partide jucate in ... citeste toata stirea