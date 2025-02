COSR a prezentat delegatia Romaniei la FOTE

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a prezentat oficial, in cadrul unui eveniment organizat la Complexului Olimpic "Sydney 2000" din Izvorani, echipa care va reprezenta Romania la editia de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), programata in perioada 9-16 februarie, in Georgia, la Bakuriani.Romania va fi reprezentata de 20 de sportivi la patru dintre cele opt discipline din programul celei de-a XVII-a editii de iarna a FOTE.Prezent la evenimentul de la Izvorani, ... citește toată știrea