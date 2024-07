Costache revine in Superliga

Valentin Costache - foto - (25 de ani) si-a incheiat aventura in Cipru, la Apollon Limassol, dupa ce a fost vandut de Rapid in vara anului 2023 in schimbul sumei de 100.000 de euro.Desi internationalul roman mai avea contract cu cipriotii pana in iunie 2025, acesta si-a dorit sa plece, iar oficialii clubului i-au acceptat dorinta.Desi tot mai multe informatii o puneau pe Dinamo in pole-position pentru semnatura lui Costache, se pare ca acesta s-a inteles cu UTA Arad, conform Fanatik. ... citește toată știrea