Costel Enache s-a despartit de Poli Iasi

Clubul de fotbal Politehnica Iasi, care activeaza in liga secunda, a decis sa nu-i mai prelungeasca contractul antrenorului Costel Enache (foto) pentru urmatorul sezon.Decizia despartirii de antrenorul Costel Enache a fost luata de conducerea clubului Politehnica Iasi, la finalul ultimului meci castigat cu 3-1 in fata echipei Poli Timisoara."Ii multumesc inca o data lui Costel ca a acceptat sa preia conducerea tehnica a Politehnicii intr-un moment atat de greu cum a fost in vara anului ... citeste toata stirea