Costin Lazar, din nou pe banca liderului din C5

AFC Campulung Muscel, liderul playoff-ului Seriei a 5-a a Ligii a 3-a si-a prezentat marti noul antrenor principal. Potrivit liga2.prosport.ro, este vorba despre Costin Lazar, cel care preluase echipa la inceputul sezonului de Liga 3, in vara trecuta, in iunie, si de care s-a despartit la finalul lunii octombrie 2023, dupa zece etape, desi formatia era pe primul loc si asa fusese in opt din cele zece runde de pana atunci. Lazar s-a despartit, astfel, de Gloria Baneasa, echipa din play-out-ul ... citește toată știrea