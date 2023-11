AFC Campulung Muscel lider in Seria a 5-a din Liga 3, a hotarat sa inlocuiasca "principalul", anuntand despartirea de Costin Lazar (foto), numit in functie in luna iunie, scrie liga2.prosport.ro.In weekendul trecut, in etapa a 10-a, AFC Campulung Muscel a cedat in fata formatiei Olimpic Zarnesti, scor 2-3."Secunzii" lui Costin Lazar, Vasile Slaninoiu si Ionut Biclea, se vor ocupa de echipa argeseana, cel putin pentru duelul de vineri, din etapa a 11-a, de pe Stadionul ICIM, cu ACS Kids ... citeste toata stirea