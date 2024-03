Cota lui Dragusin a crescut cu 25%

Radu Dragusin (foto) a ajuns in perioada de mercato de iarna de la Genoa la Tottenham pentru 25 de milioane de euro, plus alte sase sub forma de bonusuri. In momentul in care a fost transferat de Tottenham de la Genoa, el avea o cota de piata de 20 de milioane de euro, potrivit celor de la Transfermarkt. De la venirea la Tottenham, in urma cu doua luni, acesta a bifat patru partide in tricoul echipei londoneze. La meciul din runda precedenta din Premier League cu Aston Villa, scor 4-0, romanul ... citește toată știrea