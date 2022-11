Courtois a aparat un penalty, ce ulterior s-a repetat si s-a inscris

Rayo Vallecano a reusit surpriza si a invins-o pe Real Madrid, scor 3-2, in etapa a 13-a din La Liga. Jucatorii lui Carlo Ancelotti au suferit o noua infrangere in campionat si au ratat sansa de a revenit pe primul loc in clasament. Gazdele de pe Estadio de Vallecas au inceput perfect meciul. Santi Comesana a marcat inca din minutul 5. A urmat o revenire a campionilor en-titre, care au intors scorul pana la pauza. Luka Modric a restabilit egalitatea in minutul 37, din penalty. La scurt timp ... citeste toata stirea