Courtois, frustrare dupa deznodamantul Galei Balonului de Aur

Thibaut Courtois (foto) a fost desemnat cel mai bun portar si a primit Trofeul Yashin la gala decernarii Balonului de Aur 2022, luni seara, la Paris. Dar trofeul oferit de France Football portarului care a avut un an exceptional in poarta Realului nu l-a linistit pe belgian, foarte frustrat de locul 7 pe care s-a clasat in ierarhia generala, in urma voturilor. "In primul rand, sunt foarte fericit pentru Karim Benzema. Se pare ca a marca un gol este mai apreciat decat sa-l aperi. O batalie care ... citeste toata stirea