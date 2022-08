Cremonese, calificare in Cupa

Cremonese a castigat cu 3-2 meciul cu Ternana, echipa din Serie B, din Cupa Italiei. Ionut Radu si Vlad Chiriches au fost integralisti la nou-promovata in Serie A, iar stoperul chiar a purtat banderola de capitan. In schimb, celalalt roman din lotul lui Cremonese, brasoveanul Denis Politic, nu a fost convocat.Meciul de la Cremona a inceput perfect pentru gazde, care conduceau cu 2-0 dupa doar 22 de minute, in urma golurilor marcate de Luka Bogdan, in proprie poarta, si David Okereke. 2-0 a ... citeste toata stirea