Vlad Chiriches (foto) are orele numarate la Cremonese. Gigi Becali isi doreste foarte mult sa-l aduca la FCSB pe capitanul echipei nationale a Romaniei, Vlad Chiriches (35 de ani). Cremonese nu il mai doreste in lot dupa retrogradarea in Serie B, dar nici nu are de gand sa se desparta in orice conditii de fotbalistul roman. Vlad Chiriches mai are contract cu Cremonese pana in vara lui 2024.2 milioane de euro le-a platit Cremonese celor de la Sassuolo, ... citeste toata stirea