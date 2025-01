Cretu si Nesterov vor deschide intalnirea Romania - Bulgaria, din Cupa Davis

Cezar Cretu il va infrunta pe Piotr Nesterov, vineri, de la ora 13:00, in primul meci de simplu al intalnirii care opune echipele masculine de tenis ale Romaniei si Bulgariei, din primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, in Sala Polivalenta din Craiova, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Muzeul de Arta din Banie. Cretu (23 ani, locul 315 ATP) si Nesterov (21 ani, 437 ATP) s-au infruntat pana acum de trei ori, bulgarul conducand cu scorul de 2-1. Cretu s-a impus in ... citește toată știrea