Crioterapia, o practica medicala inovativa folosita din ce in ce mai des in fotbal

Crioterapia, metoda prin care se utilizeaza temperaturile scazute pentru tratarea unor leziuni articulare sau musculare, este folosita din ce in ce mai des in fotbal de jucatori de top.In acest sport, tot mai multi jucatori aleg sa se recupereze dupa meciuri prin tratamentul efectuat la temperaturi sub -100 grade Celsius. Ei stau pana la trei minute in camera de crioterapie, iar organismul se reface mult mai repede dupa efortul de la meciuri.Cristiano Ronaldo, cel mai cunoscut fotbalist ... citeste toata stirea