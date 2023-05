Finalul sezonului din SuperLiga Romaniei este aproape, iar cluburile se gandesc deja la transferuri. Cristi Balaj (foto), oficialul celor de la CFR Cluj, are un mesaj pentru cei de la Rapid, pe care ii acuza ca incearca sa transfere jucatori de la trupa din Gruia. "Cei de la Rapid cu cateva etape inainte de final au inceput sa discute de veniri, plecari de jucatori... Nu se face asa ceva! Nu exista in acest moment niciun jucator de care sa se discute. Noi nu vorbim de plecari in timpul ... citeste toata stirea