Cristian Chivu a debutat cu o victorie la Parma

Antrenorul Cristian Chivu a debutat cu o victorie pe banca tehnica a echipei Parma, care a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Bologna, sambata, intr-un meci din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Italiei.Gazdele au deschis scorul prin francezul Ange-Yoan Bonny, care a transformat un penalty in minutul 37.Parma si-a majorat avantajul in repriza secunda (79), prin suedezul Simon Sohm, dupa un asist al romanului Dennis Man, introdus in joc in minutul 65.Celalalt ... citește toată știrea