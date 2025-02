Cristian Chivu, noul antrenor al echipei Parma, anunta mass-media italiana

Fostul international roman Cristian Chivu (foto) va fi numit oficial marti in functia de antrenor principal al echipei italiene de fotbal Parma, la care evolueaza internationalii romani Dennis Man si Valentin Mihaila, anunta mass-media italiana.Parma, aflata pe locul 18 (retrogradabil) in Serie A, l-a demis luni pe antrenorul Fabio Pecchia, aflat in functie din iunie 2022."Drumurile Parmei si ale lui Fabio Pecchia se despart dupa 110 meciuri in gialloblu, amintind de obiectivele atinse, ... citește toată știrea