Cristian Tudor Popescu: "Singura sansa pentru Halep este sa fie suspendata doar noua luni"

Prezent la Brasov, vineri, 13 ianuarie, la o intalnire cu cititorii, Cristian Tudor Popescu nu putea scapa ocazia de a vorbi despre marea sa pasiune, tenisul. Si, cum scandalul de dopaj al Simonei Halep este tot mai aproape de un verdict, scriitorul le-a dezvaluit brasovenilor ca este pesimist in ce priveste achitarea sportivei noastre.Scriitorul si gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca Simona Halep nu are nici cea mai mica sansa sa scape de o suspendare dupa scandalul de dopaj in care ... citeste toata stirea