Cristiano Bergodi, precaut inaintea duelului cu Laszlo Balint

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe incepe campionatul cu o deplasare grea, pe terenul Universitatii Craiova, formatie preluata in aceasta vara de brasoveanul Laszlo Balint. Covasnenii au castigat, in premiera, doua trofee, in ultimele doua luni, insa antrenorul Cristiano Bergodi este precaut inaintea primei etape din Superliga. Mai ales ca oltenii isi vor dori revansa dupa ce au fost eliminati de Sepsi in semifinalele Cupei."Am inceput sa fim laudati si e bine, pentru ca asta ne da incredere. Dar ... citeste toata stirea