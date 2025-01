Cristiano Ronaldo a ajuns la 100 de goluri marcate pentru Al-Nassr

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (foto) a reusit o dubla pentru Al-Nassr in meciul castigat in deplasare, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Al-Khaleej, marti seara, in etapa a 16-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudita, informeaza EFE.Fostul jucator al echipelor Manchester United, Real Madrid si Juventus Torino a ajuns cu aceasta ocazie la un total de 100 de goluri in 92 de meciuri disputate pentru Al-Nassr, grupare la care a sosit in ianuarie 2023, dupa Cupa Mondiala din ... citește toată știrea