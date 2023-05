Cristiano Ronaldo a decis sa plece de la Al-Nassr. Portughezul s-a saturat de fotbalul arab si isi doreste revenirea in Europa. Cristiano Ronaldo vrea sa se intoarca la Real Madrid, scrie elnacional.cat. Mutarea ar fi insa destul de greu de facut. Ronaldo a ajuns la 38 de ani si e greu de crezut ca mai prezinta interes pentru clubul madrilen. Cristiano Ronaldo are un salariu de lux la Al-Nassr. Starul portughez incaseaza 200 de milioane de euro pe an si are un contract valabil pana la 30 iunie ... citeste toata stirea