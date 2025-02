Cristiano Ronaldo isi prelungeste contractul cu Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (foto), starul portughez al fotbalului, a ajuns la un acord cu Al-Nassr in privinta prelungirii contractului sau cu un sezon, pana in iunie 2026, au declarat pentru AFP surse apropiate de clubul din Arabia Saudita.Cele doua parti s-au inteles in privinta noului contract, "care nu a fost inca semnat", a adaugat sursa respectiva, precizand ca 'un anunt va fi facut in urmatoarele zile'.Cristiano Ronaldo, care a implinit saptamana trecuta 40 de ani, a sosit la Al-Nassr la ... citește toată știrea