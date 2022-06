Cristiano Ronaldo se antreneaza la Mallorca

Cristiano Ronaldo (37 de ani) se afla in vacanta alaturi de iubita sa, Georgina Rodriguez, cu care a petrecut ultimele zile pe yacht, in Ibiza. Atacantul lusitan a incheiat sezonul competitional recent, dupa ce a fost parte din lotul Portugaliei la partidele din Nations League disputate in luna iunie. Dupa ce ieri o parte din lotul celor de la Manchester United s-a reunit si a efectuat primul antrenament sub comanda noului tehnician, Erik ten Hag, mai multi jucatori au fost absenti, printre ... citeste toata stirea