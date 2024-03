Cristiano Ronaldo, suspendat si amendat

Asta, dupa ce a facut un gest obscen in timpul meciului Al-Shabab - Al Nassr, scor 2-3, din etapa cu numarul 21 a campionatului Arabiei Saudite. Deranjat ca fanii echipei adverse i-au strigat "Messi, Messi" in timpul meciului, Ronaldo a facut pe teren un gest cu conotatii sexuale, pentru care in Arabia Saudita s-ar primi, in mod normal, chiar si inchisoare. Intre timp, CR7 si-a ispasit etapa de suspendare si a scos din buzunar 2.500 de euro. Desi episodul e consumat, Ronaldo a fost pus din nou ... citește toată știrea