Cristina Neagu, aleasa cel mai bun inter stanga

Nationala de handbal feminin a Norvegiei a castigat, duminica, titlul european pentru a noua oara, dupa finala cu Danemarca, scor 27-25 (121-15). Romania a incheiat pe locul 12, iar Cristina Neagu (foto) a fost aleasa cel mai bun inter stanga, la ultima aparitie in competitie. Medalia de bronz europeana a revenit echipei Muntenegru, dupa 27-25 in prelungiri, cu campioana olimpica Franta. Romania a incheiat pe locul 12, in urma rezultatelor: 28-29 cu Olanda, 21-35 cu Franta si 31-23 cu Macedonia ... citeste toata stirea