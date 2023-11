Neagu (foto) nu a jucat la "Trofeul Carpati" si este incerta pentru meciurile Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal. Cea mai buna jucatoare a Romaniei a resimtit dureri si va efectua noi investigatii. Un lucru e sigur in cazul Cristinei Neagu. De 4 ori cea mai buna jucatoare a lumii, Neagu nu va juca in primul meci al nationalei Romaniei de la Campionatul Mondial. "Din pacate, Cristina Neagu are inca dureri la genunchi si situatia ei este incerta in continuare", a spus Florentin Pera ... citeste toata stirea