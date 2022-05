Cristina Neagu spune ca au fost la inaltime, dar e dezamagita de ratarea calificarii

CSM Bucuresti a remizat pe terenul celor de la Esbjerg, scor 27-27 in meciul retur din sferturile de finala din EHF Champions League, insa a ratat calificarea in penultimul act al Ligii Campionilor. In partida tur, Esbjerg s-a impus cu 26-25 in Sala Polivalenta din Capitala. A fost o partida dramatica in care danezele au inscris golul victoriei in ultimele secunde.Pentru a se califica, CSM Bucuresti avea nevoie de un succes la un gol diferenta, insa acest lucru nu s-a intamplat, iar ... citeste toata stirea