Cristina Neagu (foto) este un adevarat lider la CSM Bucuresti, insa influenta ei in vestiar nu e intotdeauna pozitiva. Ea are un salariu imens, de peste 20.000 de euro, si isi permite sa trateze cu aroganta un sponsor mai putin important al echipei, conform unui editorial semnat de Remus Raureanu in Gazeta Sporturilor. Astfel, in moment in care acest sponsor filma o reclama cu jucatoarele CSM-ului, strainele din lot erau foarte cooperante, spre deosebire de Cristina Neagu. "Reprezentanti ai ... citeste toata stirea