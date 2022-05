Csikszereda a castigat Liga Elitelor U19, Craiova s-a impus la U17

FK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins cu scorul de 3-0 echipa Universitatea Cluj, in finala Cupei Elitelor U19, disputata vineri, pe Stadionul Giulesti, informeaza frf.ro.Au marcat Tamas Biro 41', Omar El-Sawy 73' si Robert Csala 80'.In deschiderea acestei partide, Farul Constanta a invins Dinamo cu 3-0, in disputa pentru locul al treilea in ierarhia acestui sezon.Formatia din Miercurea Ciuc a jucat pentru al doilea an consecutiv finala Ligii Elitelor U19, dupa ce a invins Farul ... citeste toata stirea