Csikszereda ierneaza pe primul loc in liga secunda

FK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o pe Metaloglobus Bucuresti cu scorul de 2-1, marti seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii a 2-a de fotbal. Pentru lider au inscris Jozef Dolny (37) si Szabolcs Szilagyi (53), in timp ce pentru Metaloglobus a punctat Dragos Huiban (68). Oaspetii au incheiat meciul in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Yassine Zakir (89). Prin acest succes, tinand cont ca in 2024 mai este doar o etapa de disputat, FK Miercurea Ciuc si-a ... citește toată știrea