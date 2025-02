CSM Bucuresti a castigat clar duelul cu Gloria Bistrita din Champions League

CSM Bucuresti a invins-o clar pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, cu 32-23 (17-10), sambata, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din Capitala, in ultima etapa din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Daca CSM Bucuresti avea asigurata prezenta in play-off, pentru Gloria esecul este sinonim cu eliminarea din competitie. Pentru a obtine biletul pentru play-off, Gloria trebuia sa castige la Bucuresti, iar Storhamar Handball Elite sa piarda la Metz.CSMB a condus de la un capat ... citește toată știrea