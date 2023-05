CSM Bucuresti a cucerit Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Targu Jiu cu scorul de 31-25 (14-13), duminica, in finala gazduita de Complexul Sportiv TeraPlast Arena din Bistrita.CSM Bucuresti si-a trecut in palmares al saselea sau trofeu in competitie, dupa cele din 2016, 2017, 2018, 2019 si 2022."Tigroaicele" au realizat eventul in acest sezon, dupa ce au castigat si titlul in Liga Florilor.CSMB a controlat jocul in finala de la ... citeste toata stirea