CSM Bucuresti, cu un pas in sferturile Ligii Campionilor

CSM Bucuresti a facut un pas mare spre calificare in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 34-24 (19-11), sambata, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu", in prima mansa a play-off-ului competitiei. Rapid a condus o singura data in acest meci, cu 2-1, in timp ce "tigroaicele" au controlat jocul in marea majoritate a timpului. CSMB a avut noua goluri avans in prima repriza (19-10), iar la pauza scorul era de ... citește toată știrea