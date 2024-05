CSM Bucuresti s-a oprit in sferturile Ligii Campionilor

CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa franceza Metz Handball, cu scorul de 29-23 (15-14), sambata, in Hexagon, in mansa secunda a sferturilor de finala.Metz se impusese si la Bucuresti, cu scorul de 27-24.Metz a dominat jocul de la un capat la altul, in prima repriza avand avantaj maxim de trei goluri (8-5), in timp ce la pauza diferenta era minima, 15-14. CSMB a reusit sa fie egala de doua ori, ... citește toată știrea