CSM Bucuresti a invins echipa daneza Odense Handbold, cu scorul de 28-24 (16-10), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, in meciul sau de debut in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Pentru CSMB au marcat Cristina Neagu 8 goluri, Crina Pintea 7 goluri, Grace Zaadi Deuna 4, Emilie Hegh Arntzen 3, Monika Kobylinska 2, Trine Jensen OeAstergaard 2, Laura Flippes 1, Alexandra ... citeste toata stirea