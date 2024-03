CSM CSU Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei

CSM CSU Constanta a cucerit in premiera Cupa Romaniei la baschet feminin, dupa ce a invins-o in finala pe CSM Targoviste, cu scorul de 94-83 (25-18, 21-22, 30-19, 18-24), luni seara, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.Artizanele victoriei au fost Gabriela Marginean, cu 22 de puncte, si Britney Cimone Jones, 20 puncte, 7 pase decisive. Evolutii notabile au avut si Kristina Jasmine Higgins, 14 p, 5 recuperari, Dragana Zivkovic, 14 p, 3 rec, 3 pd, Sigrid Koizar, 10 p, 3 rec, Gabriela Irimia, 10 ... citește toată știrea