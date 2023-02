CSM Fagaras a produs surpriza la Sighisoara

CSM Fagaras a furnizat o surpriza in cea de a doua etapa a Playoff-ului Promovare din liga secunda masculina de handbal, remiza in deplasarea de la CSM Sighisoara, scor 32-32, dupa ce la pauza au fost condusi cu 16-14.Potrivit Sport Fan Fagaras, echipa antrenata de Eugen Fratila a mers de la egal, la egal, cu una dintre favoritele la promovarea in Liga Nationala, din primul pana in ultimul minut al partidei.Cel mai bun jucator a fost Mihai Cotinghiu care a reusit sa inscrie 13 goluri ... citeste toata stirea