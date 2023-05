CSM Fagaras nu a reusit sa promoveze in Liga Nationala de Handbal Masculin, acolo de unde retrogradase in 2021.Potrivit handbalmania.ro, la barajul de mentinere/promovare care s-a desfasurat in acest weekend, la Alexandria, echipele din Liga Zimbrilor au castigat ambele partide impotriva adversarelor venite din esalonul secund si vor evolua in continuare in prima liga.Fagarasenii lui Eugen Fratila au pierdut cu 34-30 in fata lui CSM Vaslui si cu ... citeste toata stirea