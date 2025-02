CSM Fagaras a scapat, pe final, o victorie nesperata cu CSU Suceava

CSM Fagaras a pierdut duelul cu CSU Suceava, scor 26-28, sambata, in Liga Zimbrilor, desi s-a ridicat la inaltimea unei formatii aflate in prima jumatate a clasamentului, iar cu zece minute inainte de final conducea cu doua goluri, 23-21.Potrivit Sport Fan Fagaras, jocul din etapa a 16-a, prima de dupa pauza de iarna, a fost unul echilibrat, la pauza intrandu-se cu 14-14 pe tabela. Si in repriza a doua, elevii lui Stefan Constantin au avut o evolutie buna ... citește toată știrea