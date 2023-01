CSM Fagaras, din nou in Playoff-ul Promovare

CSM Fagaras va juca din nou in Playoff-ul Promovare al ligii secunde. Dupa ce anul trecut a intrat in aceasta faza a Diviziei A beneficiind de retragerea celor de la Magnum Botosani, in aceasta stagiune fagarasenii profita de faptul ca CSU Galati a anuntat federatia ca nu poate sustine financiar participarea in mini-campionatul cu 8 echipe care va decide cele doua promovate in Liga Zimbrilor, scrie handbalmania.ro.Elevii lui Eugen Fratila au avut cel mai bun punctaj dintre cele patru echipe ... citeste toata stirea